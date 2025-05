Câmara aprova projetos de Maysa Leão voltados à inclusão e atenção a pacientes com doenças raras

A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou, durante a sessão desta terça-feira (20), dois projetos de lei de autoria da vereadora Maysa Leão (Republicanos): um que institui o Dia Municipal do Braille e outro que cria um fluxograma de atendimento para pessoas com doenças raras no âmbito do SUS municipal. Ambos foram aprovados por maioria e seguem para sanção do prefeito Abilio Brunini.

