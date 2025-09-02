Câmara aprova regime de urgência para sete projetos de lei; acompanhe A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (2) o regime de urgência para sete propostas. Os projetos com urgência podem ser votados...

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (2) o regime de urgência para sete propostas. Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre a tramitação de projetos de lei!

Leia Mais em Momento MT: