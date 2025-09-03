Câmara aprova regras para conservação e uso sustentável do Pantanal A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que estabelece princípios e diretrizes para o uso das terras no bioma Pantanal, com regras...

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que estabelece princípios e diretrizes para o uso das terras no bioma Pantanal, com regras sobre manejo do fogo, turismo, pagamento por serviços ambientais e conservação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a conservação do Pantanal!

Leia Mais em Momento MT: