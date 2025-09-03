Logo R7.com
Câmara aprova uso de indicadores do IBGE para ampliar acesso da população a alimentos

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que determina o uso de indicadores de segurança alimentar e nutricional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para ampliar o acesso a alimentos pela população necessitada. A proposta será enviada à sanção presidencial.

