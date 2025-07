Câmara autoriza quase R$ 4 milhões para retomada das cirurgias eletivas em Rondonópolis Câmara autoriza quase R$ 4 milhões para retomada das cirurgias eletivas em Rondonópolis. A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou... Momento MT|Do R7 24/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 13h58 ) twitter

Câmara autoriza quase R$ 4 milhões para retomada das cirurgias eletivas em Rondonópolis. A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou, durante a 29ª sessão ordinária nesta quarta-feira (23), a liberação de R$ 3.904.688,23 para que a Prefeitura possa investir na área da saúde. O recurso será repassado ao Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso (CORESS), por meio de um convênio com o município e tem como objetivo atender através ao Programa Mais MT Cirurgias Eletivas e também para recursos do bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC). O presidente da Câmara Municipal, Paulo Schuh, explicou que esse recurso é muito importante para reduzir a fila de espera. “Esse crédito suplementar de quase R$ 4 milhões do CORESS, é um remanejamento desse dinheiro para fazer cirurgias eletivas do consórcio, nós temos várias pessoas aguardando na fila há vários anos e o prefeito Cláudio Ferreira está colocando a casa em dia,” explicou o presidente da Casa de Leis, Paulo Schuh. O vereador Ibrahim Zaher também reforçou a importância da iniciativa. “É uma parceria com o CORESS para retomar o programa Fila Zero. Sabemos que tem muita gente aguardando cirurgia, o município está retomando essa parceria junto ao CORESS para começar a retomar as cirurgias para começar a redução dessas filas”, explicou o vereador Ibrahim Zaher. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Ponte da avenida Bandeirantes agora tem passagem iluminada

