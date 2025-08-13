Câmara celebra Dia da Juventude e reforça pauta de oportunidades para jovens; assista YouTube Em sessão solene nesta segunda-feira (12), a Câmara dos Deputados celebrou o Dia Internacional da Juventude, instituído pela...

Em sessão solene nesta segunda-feira (12), a Câmara dos Deputados celebrou o Dia Internacional da Juventude, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), e destacou propostas legislativas voltadas à ampliação de oportunidades para jovens, como o Estatuto do Aprendiz e o Plano Nacional de Juventude. Parlamentares, representantes de entidades estudantis e beneficiários de programas sociais defenderam políticas públicas que garantam acesso à educação, emprego e cultura, além de reforçar o protagonismo da juventude na construção do presente.

Para mais detalhes sobre as propostas e a importância do Dia da Juventude, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

