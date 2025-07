Câmara completa seis meses de gestão com foco em transparência, valorização do servidor e diálogo com a sociedade Câmara completa seis meses de gestão com foco em transparência, valorização do servidor e diálogo com a sociedade. A Câmara Municipal...

Momento MT|Do R7 03/07/2025 - 14h36 (Atualizado em 03/07/2025 - 14h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share