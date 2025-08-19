Logo R7.com
Câmara de Cuiabá aprecia 12 processos em sessão ordinária desta terça-feira (19)

Momento MT

Momento MT|Do R7

Vinicius Ferreira/SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

A Câmara Municipal de Cuiabá analisou 12 processos durante a sessão ordinária realizada nesta terça-feira (19). Entre as matérias apreciadas, estiveram requerimentos para realização de sessões solenes, dois projetos de resolução, além de diferentes projetos de lei em fases distintas de tramitação.

Para mais detalhes sobre as deliberações e projetos aprovados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

