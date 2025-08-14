Câmara de Cuiabá aprova 10 pareceres de projetos em sessão ordinária
Vinicius Ferreira/SECOM – Câmara Municipal de CuiabáA Câmara Municipal de Cuiabá aprovou, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (14), dez pareceres emitidos pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) referentes a projetos apresentados pelos vereadores. Entre as propostas analisadas estão medidas do Executivo Municipal e iniciativas voltadas à educação e ao enfrentamento da ciberpedofilia, reforçando o compromisso do Legislativo com a população cuiabana.
