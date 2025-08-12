Câmara de Cuiabá aprova 13 projetos voltados à inclusão de idosos, educação e proteção animal
A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou, durante a sessão ordinária desta terça-feira...
Vinicius Ferreira/SECOM – Câmara Municipal de CuiabáA Câmara Municipal de Cuiabá aprovou, durante a sessão ordinária desta terça-feira (12), 13 projetos de lei que contemplam áreas como inclusão de idosos, educação e proteção animal. As propostas, de autoria dos vereadores e do Executivo Municipal, têm como objetivo ampliar direitos, promover o bem-estar da população e incentivar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social da capital.
