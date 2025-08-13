Câmara de Cuiabá aprova moção de aplausos a influencer Felca Antoniel Pontes – assessoria Vereador Rafael Ranalli A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou, nesta terça-feira (12), uma moção de...

A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou, nesta terça-feira (12), uma moção de aplausos ao influenciador digital Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, pelo seu papel ativo e corajoso na denúncia da sexualização e adultização precoce de menores nas redes sociais. A moção foi proposta pelo vereador Rafael Ranalli(PL). A homenagem foi motivada pelo vídeo publicado pelo criador de conteúdo em 6 de agosto deste ano, no qual expôs um caso envolvendo uma adolescente de 17 anos e apontou o também influenciador Hytalo Santos como figura central da exposição indevida.

