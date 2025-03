Câmara de Cuiabá aprova projeto de inclusão digital para idosos da vereadora Paula Calil

Momento MT |Do R7

A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou por unanimidade, nesta quinta-feira (20), o projeto de lei nº 1317/2025, de autoria da presidente da Casa, vereadora Paula Calil (PL). Com 22 votos favoráveis, a proposta agora segue para sanção do prefeito. O objetivo da iniciativa é promover a alfabetização digital de idosos por meio de capacitações realizadas em parceria com instituições de ensino, ONGs, projetos sociais, empresas de tecnologia e órgãos públicos.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: