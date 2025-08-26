Câmara de Cuiabá aprova projetos de combate a Ciberpedofilia e festa tradicional Vinicius Ferreira | SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá Durante a sessão ordinária desta terça-feira (26), na Câmara Municipal de Cuiabá... Momento MT|Do R7 26/08/2025 - 17h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 17h59 ) twitter

Vinicius Ferreira | SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá Durante a sessão ordinária desta terça-feira (26), na Câmara Municipal de Cuiabá, foram aprovados quatro processos que seguem para sanção do Poder Executivo municipal. Os vereadores foram favoráveis a projetos com foco na conscientização do combate à ciberpedofilia, a inclusão, nos eventos do município ao “Dia das Mães” e “Dia dos Pais”, nas unidades de ensino a revogação da Lei N° 6.891, de 28 de Dezembro de 2022, que autoriza a prefeitura a conceder direito real do uso de bem público ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT) e por fim, em regime de urgência simples, a integração da festa de aniversário do bairro Jardim Passaredo, o “Niver Fest”, no calendário oficial de eventos de Cuiabá. Para mais detalhes sobre essas importantes aprovações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Crianças participam de palestra “Bullying Acabou Aqui” em escola de Cuiabá

