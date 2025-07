Câmara de Cuiabá avança em projeto que proíbe transição de gênero em menores de 18 anos Antoniel Pontes – Assessoria do vereador Rafael Ranalli A Câmara Municipal de Cuiabá deu mais um passo na tramitação do projeto...

Antoniel Pontes – Assessoria do vereador Rafael Ranalli A Câmara Municipal de Cuiabá deu mais um passo na tramitação do projeto de lei que proíbe procedimentos de transição de gênero em menores de 18 anos. Na sessão ordinária desta terça-feira (08/07), os parlamentares aprovaram, por 16 votos favoráveis, o parecer da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, favorável à proposta de autoria do vereador e policial federal Rafael Ranalli (PL).

