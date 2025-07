Momento MT |Do R7

Câmara de Cuiabá cria honraria em homenagem a vítima de feminicídio Da Assessoria – Vereador Rafael Yonekubo A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou a criação do título honorífico Ordem do Mérito Legislativo...

Da Assessoria – Vereador Rafael Yonekubo

A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou a criação do título honorífico Ordem do Mérito Legislativo Raquel Cattani. A iniciativa é do vereador Rafael Yonekubo (PL), suplente que ocupou uma cadeira na Casa em junho, e presta homenagem à jovem cuiabana brutalmente assassinada em um caso de feminicídio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante iniciativa.

Leia Mais em Momento MT: