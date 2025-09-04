Câmara de Cuiabá economiza mais de 77% em contratos de veículos e telefonia
A Câmara Municipal de Cuiabá, sob a presidência da vereadora Paula Calil (PL), registrou, nos últimos sete meses, uma economia mensal superior a 77% em dois contratos de prestação de serviços: locação de veículos e telefonia móvel, fixa e internet. 
