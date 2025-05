Câmara de Cuiabá faz 7.425 indicações e entrega 1.292 moções no primeiro trimestre de 2025 SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá A Câmara de Cuiabá apresentou, entre os meses de fevereiro e abril de 2025, 7.425 indicações... Momento MT|Do R7 24/05/2025 - 16h56 (Atualizado em 24/05/2025 - 16h56 ) twitter

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá A Câmara de Cuiabá apresentou, entre os meses de fevereiro e abril de 2025, 7.425 indicações ao Executivo Municipal. As proposições têm o objetivo de sugerir ações e políticas públicas que atendam às necessidades da população, especialmente nas áreas de saúde, educação, mobilidade urbana, infraestrutura, segurança pública, cultura e assistência social. As indicações funcionam como um meio rápido de comunicação entre o poder Legislativo e a população cuiabana. Elas são usadas como instrumento para o aumento da participação do povo na política, sendo essa uma voz ativa. Por meio da população, os vereadores têm acesso aos problemas da comunidade assim, as indicações são encaminhadas para votação em Plenário. Após a aprovação, são entregues ao Executivo (Prefeitura) para execução. Para mais detalhes sobre as ações da Câmara e seu impacto na comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Homem que estuprou ex-mulher e enteada em Tabaporã é preso em Rondônia

