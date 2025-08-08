Câmara de Cuiabá firma parceria com a Uniasselvi para oferecer descontos em cursos de pós-graduação a servidores Vinicius Ferreira/SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá A Câmara Municipal de Cuiabá firmou, na tarde desta quinta-feira (07), um...

Vinicius Ferreira/SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá A Câmara Municipal de Cuiabá firmou, na tarde desta quinta-feira (07), um termo de cooperação com o Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi), com o objetivo de ampliar as oportunidades de capacitação e qualificação profissional dos servidores do Legislativo.

