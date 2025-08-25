Logo R7.com
Câmara de Cuiabá institui a Semana da Conscientização sobre as Doenças Oculares nas escolas municipais

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Lei nº 7.238/2025, de autoria da vereadora Samantha Iris (PL), que institui a Semana da Conscientização sobre as Doenças Oculares no calendário oficial das escolas municipais foi aprovada na Câmara de Cuiabá e sancionada no dia 25 de Março de 2025 pelo Executivo Municipal.&nbsp

