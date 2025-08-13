Logo R7.com
Câmara de Cuiabá oferece curso gratuito de defesa pessoal para mulheres nesta sexta-feira (15)

Vinicius Ferreira – SECOM/Câmara Municipal de Cuiabá A Câmara Municipal de Cuiabá realiza, nesta sexta-feira (15), a partir das...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Vinicius Ferreira – SECOM/Câmara Municipal de Cuiabá A Câmara Municipal de Cuiabá realiza, nesta sexta-feira (15), a partir das 09h, um curso gratuito de defesa pessoal destinado exclusivamente a mulheres. A capacitação será promovida no Plenarinho da Casa de Leis e integra a programação do “Agosto Lilás”, campanha nacional de conscientização e combate à violência contra a mulher.

