Câmara de Cuiabá oferece curso gratuito de defesa pessoal para mulheres nesta sexta-feira (15)
Vinicius Ferreira – SECOM/Câmara Municipal de Cuiabá A Câmara Municipal de Cuiabá realiza, nesta sexta-feira (15), a partir das 09h, um curso gratuito de defesa pessoal destinado exclusivamente a mulheres. A capacitação será promovida no Plenarinho da Casa de Leis e integra a programação do “Agosto Lilás”, campanha nacional de conscientização e combate à violência contra a mulher.
