Câmara de Cuiabá oferece exame gratuito de bioimpedância para servidores

Momento MT |Do R7

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá



A Câmara Municipal de Cuiabá passará a oferecer, a partir desta terça-feira (08), exame gratuito de bioimpedância para os servidores da Casa. Os interessados devem agendar a consulta no ambulatório da Câmara — localizado no subsolo — no período da manhã. Após a avaliação médica, o exame será marcado, acompanhado das orientações específicas para cada paciente.

