Câmara de Cuiabá promove audiência pública sobre o Centro Histórico da capital nesta segunda (28)

Na próxima segunda-feira (28), a Câmara Municipal de Cuiabá realizará uma Audiência Pública, às 14h, com o tema “O resgate do Centro Histórico de Cuiabá”. A iniciativa, idealizada pelo vereador T. Coronel Dias (Cidadania) e pela Comissão de Segurança Pública, tem o objetivo de debater as necessidades e desafios enfrentados pelo comércio da região central da capital mato-grossense, que há anos sofre com o descaso na área da segurança e, consequentemente, com a lenta morte do comércio local.

