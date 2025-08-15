Câmara de Cuiabá promove curso de defesa pessoal para mulheres em alusão ao “Agosto Lilás” Vinicius Ferreria – SECOM/Câmara Municipal de Cuiabá A Câmara Municipal de Cuiabá realizou, nesta sexta-feira (15), um curso de defesa...

Vinicius Ferreria – SECOM/Câmara Municipal de Cuiabá

A Câmara Municipal de Cuiabá realizou, nesta sexta-feira (15), um curso de defesa pessoal voltado exclusivamente para mulheres, em alusão ao “Agosto Lilás”, campanha que reforça a conscientização e o combate à violência contra a mulher. A atividade aconteceu no Plenarinho Ana Maria do Couto e reuniu participantes interessadas em aprender técnicas de autoproteção e prevenção.

