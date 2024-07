Câmara de Cuiabá promove mutirão de cirurgias eletivas

A Câmara Municipal de Cuiabá, por meio do presidente Chico 2000 (PL), pede que os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que aguardam a convocação para cirurgias eletivas, realizem a atualização dos dados cadastrais. No último dia 4 de julho foi dado início ao mutirão de cirurgias eletivas a serem executadas no Pronto-Socorro Antigo, na Capital.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.