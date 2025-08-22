Câmara de Cuiabá promove segunda edição do curso de defesa pessoal para mulheres
Vinicius Ferreira SECOM – Câmara Municipal de CuiabáA Câmara Municipal de Cuiabá, por meio da Sala da Mulher, promoveu nesta sexta-feira (22) a segunda edição do curso de Defesa Pessoal voltado exclusivamente para mulheres. A iniciativa integra as ações do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a mulher.
