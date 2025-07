Câmara de Cuiabá realiza sessão extraordinária na segunda para discutir fim do decreto de calamidade financeira

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

A presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), convocou uma sessão extraordinária para a próxima segunda-feira (15), às 14h, com o objetivo de discutir o fim do decreto de calamidade financeira no município. A reunião contará com a presença do prefeito Abilio Brunini (PL), que deve prestar esclarecimentos sobre a situação fiscal da capital.

