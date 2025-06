Câmara de Cuiabá realiza sessão pública para recebimento de propostas de agências de publicidade nesta quarta-feira (25)

Momento MT |Do R7

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

A Câmara Municipal de Cuiabá realiza, nesta quarta-feira (25), a primeira sessão pública da Concorrência Pública nº 001/2025, destinada à contratação de até três agências de publicidade para prestação de serviços de comunicação institucional. A sessão será realizada das 8h às 18h, no auditório Ana Maria do Couto (Plenarinho), com cobertura da equipe técnica da Secretaria de Comunicação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: