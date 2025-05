Momento MT |Do R7

Câmara de Cuiabá recebe alunos do CEI Victorino Monteiro da Silva 12/05/2025 Câmara de Cuiabá recebe alunos do CEI Victorino Monteiro da Silva SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá Na manhã desta segunda...

Na manhã desta segunda-feira (12), a Câmara Municipal de Cuiabá recebeu 43 alunos do Colégio Estadual Integrado (CEI) Victorino Monteiro da Silva, por meio do “Projeto Cuiabaninhos”, promovido pela Escola do Legislativo. A visita foi conduzida pela presidente da Casa, vereadora Paula Calil (PL), que acolheu os estudantes e professores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT: