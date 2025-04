Câmara de Cuiabá recebe primeira visita técnica de estudantes de Jornalismo

Momento MT |Do R7

Na manhã desta terça-feira, 29 de abril, os alunos do curso de Jornalismo da Universidade de Cuiabá (UNIC) participaram de uma visita técnica ao Legislativo Municipal. A iniciativa resultou da colaboração entre a Câmara e a instituição de ensino superior, por meio da Escola do Legislativo, que tem facilitado as visitas técnicas à Casa.

Leia Mais em Momento MT: