Câmara de Cuiabá treina servidores sobre o Regimento Interno 23/01/2025

Com o início de uma nova legislatura, a Câmara de Cuiabá reuniu os servidores da Casa na manhã desta quinta-feira (23) para um treinamento sobre Técnica Legislativa e Regimento Interno. O curso, realizado no auditório Ana Maria do Couto (Plenarinho), foi ministrado pela Secretária de Comissões Permanentes, Fabiana Orlandi.

