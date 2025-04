Câmara de Cuiabá vai realizar audiência pública sobre Educação Inclusiva

Na próxima quarta-feira, dia 9 de abril, a Câmara de Cuiabá realizará uma audiência pública sobre Educação Inclusiva, às 8:30. O evento, uma iniciativa da vereadora Maysa Leão (Republicanos), tem o objetivo de debater as necessidades e desafios enfrentados por crianças com deficiência e transtornos do espectro autista no acesso à educação de qualidade.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante audiência pública!

Leia Mais em Momento MT: