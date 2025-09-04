Logo R7.com
Câmara de Cuiabá vota 30 projetos em sessão ordinária desta quinta (4)

Vinicius Ferreira | SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá A Câmara Municipal de Cuiabá apreciou, nesta quinta-feira (4), um total de 30...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Vinicius Ferreira | SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

A Câmara Municipal de Cuiabá apreciou, nesta quinta-feira (4), um total de 30 projetos durante a sessão ordinária. Entre os processos avalizados estão requerimentos para realização de sessão solene e audiência pública, além de projetos de resolução, projetos de decreto legislativo e projetos de lei.&nbsp
