Câmara de Cuiabá vota 30 projetos em sessão ordinária desta quinta (4)
Vinicius Ferreira | SECOM – Câmara Municipal de CuiabáA Câmara Municipal de Cuiabá apreciou, nesta quinta-feira (4), um total de 30 projetos durante a sessão ordinária. Entre os processos avalizados estão requerimentos para realização de sessão solene e audiência pública, além de projetos de resolução, projetos de decreto legislativo e projetos de lei. 
