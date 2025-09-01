Câmara de Rondonópolis alcança habilitação inédita e pode conquistar Selo Diamante de Transparência Pública Câmara de Rondonópolis alcança habilitação inédita e pode conquistar Selo Diamante de Transparência Pública. A Câmara Municipal de... Momento MT|Do R7 01/09/2025 - 12h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmara de Rondonópolis alcança habilitação inédita e pode conquistar Selo Diamante de Transparência Pública. A Câmara Municipal de Rondonópolis deu um passo importante no fortalecimento da transparência e da gestão pública. Pela primeira vez, a Casa de Leis, na atual mesa diretora comandada pelo presidente Paulo Shuch, habilitou a receber o Selo de Qualidade em Transparência Pública, concedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) e pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). Considerado a maior premiação conferida a órgãos públicos no país, o selo reconhece instituições que mantêm elevado padrão de transparência ativa em seus portais institucionais e no Portal da Transparência. Saiba mais sobre essa conquista e o impacto na gestão pública consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura de Cuiabá intensifica campanha permanente contra queimadas

Sine Cuiabá tem vaga para polidor de automóveis e outas 22 oportunidades com salários acima de R$ 2 mil

Sabrina Sato faz balanço de agosto e celebra novo mês: ‘Agosto de Deus’