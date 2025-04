Câmara de Rondonópolis atinge marca de 100 dias com projetos que aproximam Legislativo e população Câmara de Rondonópolis atinge marca de 100 dias com projetos que aproximam Legislativo e população. A Câmara Municipal de Rondonópolis...

Câmara de Rondonópolis atinge marca de 100 dias com projetos que aproximam Legislativo e população. A Câmara Municipal de Rondonópolis completa, nesta quinta-feira (10), seus primeiros 100 dias sob a presidência do vereador Paulo Schuh, a atual gestão apresenta um panorama com iniciativas que destacam o compromisso de um Legislativo mais próximo da população, comprometido com o fortalecimento da cidadania e a valorização de pautas sociais relevantes para o município. O balanço é positivo para o presidente da Câmara Municipal que destaca o investimento em projetos com impacto direto nas comunidades e na formação cidadã.

