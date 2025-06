Câmara de Rondonópolis realiza ato cívico inédito de hasteamento das bandeiras. A manhã desta quarta-feira (11) foi marcada por um momento solene e histórico na Câmara Municipal de Rondonópolis. Em uma cerimônia cívica inédita, foi realizado o Ato de Hasteamento das Bandeiras: do Brasil, de Mato Grosso, de Rondonópolis, do Mercosul e do Legislativo, em frente à sede do Parlamento Municipal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse ato histórico!

Leia Mais em Momento MT: