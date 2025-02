Câmara de Tapurah aprova projetos sobre honorários, obras públicas e gestão interna em sessão com ampla participação popular A Segunda Sessão Ordinária de 2025 da Câmara Municipal de Tapurah foi marcada por debates intensos e a aprovação unânime de projetos... Momento MT|Do R7 11/02/2025 - 11h07 (Atualizado em 11/02/2025 - 11h07 ) twitter

A Segunda Sessão Ordinária de 2025 da Câmara Municipal de Tapurah foi marcada por debates intensos e a aprovação unânime de projetos que impactam a administração pública e a infraestrutura do município. Entre as propostas aprovadas em primeira votação, destacam-se o Projeto de Lei do Legislativo nº 1/2025, que regulamenta honorários sucumbenciais para procuradores da Câmara, o Projeto de Lei nº 2/2025, que proíbe a inauguração de obras inacabadas, e o Projeto de Resolução nº 4/2025, que altera dispositivos da Resolução 122/2023 para aprimorar a organização interna do Legislativo.

Para mais detalhes sobre essa importante sessão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

