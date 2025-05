Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde aprova moção de aplauso e diversas indicações em Sessão Ordinária A Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde realizou nesta segunda-feira (5) a 13ª sessão ordinária de 2025. Durante a sessão, diversas...

A Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde realizou nesta segunda-feira (5) a 13ª sessão ordinária de 2025. Durante a sessão, diversas propostas foram aprovadas, incluindo a Moção de Aplauso nº 05/2025, de autoria do vereador Nelson Tanoue Hasegawa Junior, que homenageia o Major do Corpo de Bombeiros Gleiber de Campos Bertolazo, coordenador do projeto social “Bombeiros do Futuro”.

