Câmara debate importância do Farmácia Popular para idosos
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (3), audiência pública sobre a importância do Programa Farmácia Popular do Brasil para a pessoa idosa. O debate foi solicitado pela deputada Maria do Rosário (PT-RS) e será realizado às 15 horas, no plenário 12. Leia Mais em Momento MT:
