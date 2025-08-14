Logo R7.com
Câmara dos Deputados aprova criação de dois grupos parlamentares

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (14) dois projetos de resolução (PRCs) que criam grupos parlamentares sobre o café e de diplomacia parlamentar com o Congo. As resoluções (27/25 e 28/25) já foram promulgadas.

