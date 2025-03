Câmara emite nota de pesar pelo falecimento do ex-vereador Miguel Ramos Câmara emite nota de pesar pelo falecimento do ex-vereador Miguel Ramos. A Câmara Municipal de Rondonópolis manifesta profundo pesar...

Câmara emite nota de pesar pelo falecimento do ex-vereador Miguel Ramos. A Câmara Municipal de Rondonópolis manifesta profundo pesar pelo falecimento do ex-vereador Miguel Ramos. Ele foi eleito vereador em 1976 e depois reeleito em 1982. Virou presidente da Câmara em 1983 e foi uma importante liderança da cidade. Neste momento de dor e consternação, o colegiado expressa as mais sinceras condolências à família. Que encontrem forças para enfrentar este momento de profunda dor e que as lembranças de Miguel Ramos sejam guardadas com carinho e apreço. Paulo Schuh Presidente da Câmara

