Câmara empossa dois suplentes e alcança maior representatividade feminina da história Câmara empossa dois suplentes e alcança maior representatividade feminina da história. A Câmara Municipal de Rondonópolis deu posse... Momento MT|Do R7 03/07/2025 - 12h37 (Atualizado em 03/07/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmara empossa dois suplentes e alcança maior representatividade feminina da história. A Câmara Municipal de Rondonópolis deu posse, durante a 26ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura, realizada nesta quarta-feira (9), aos vereadores suplentes Defensor Valdenir e Elienai Paulino. Eles assumem, respectivamente, as cadeiras dos vereadores Anderson Bananeiro e Professor Alikson Reis, que se licenciaram por 121 dias por motivos particulares, prazo que pode ser prorrogado ou antecipado. Com a posse de Elienai Paulino, a Câmara passa a contar, pela primeira vez em sua história, com quatro mulheres exercendo simultaneamente a função de vereadoras, um marco para a representatividade feminina no Legislativo Municipal. Para mais detalhes sobre este momento histórico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Governo de MT já entregou 222 pontes de concreto; veja as 10 maiores

Câmara aprova criação de grupos parlamentares com países asiáticos

Comissão debate concessão de serviços em unidades de conservação em Brasília