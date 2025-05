Momento MT |Do R7

Câmara empossa vereadores mirins e reforça compromisso com a formação cidadã dos jovens. A Câmara Municipal de Rondonópolis empossou na manhã desta quinta-feira (14), 21 vereadores mirins eleitos para o mandato de 2025. A cerimônia ocorreu no plenário Ulysses Guimarães e marcou também a eleição da mesa diretora mirim. O presidente da Câmara, vereador Paulo Schuh, destacou a importância do programa.

