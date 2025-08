Câmara finaliza modernização de alguns espaços e retoma atividades A Câmara dos Deputados finalizou a modernização do corredor das comissões, no anexo 2, realizada nas duas últimas semanas de julho –... Momento MT|Do R7 04/08/2025 - 17h58 (Atualizado em 04/08/2025 - 17h58 ) twitter

Hugo Motta conhece local de futuro estúdio (esq.); carpete trocado no 10 andar do anexo 4 (dir.) Momento MT

A Câmara dos Deputados finalizou a modernização do corredor das comissões, no anexo 2, realizada nas duas últimas semanas de julho – período em que houve redução das atividades da Casa. As comissões voltaram a funcionar normalmente e retomam as votações e audiências públicas nesta terça-feira (5). Também foram concluídas outras intervenções, como a troca de carpete que reveste o túnel entre o anexo 4 (gabinetes) e o anexo 2 (comissões) e a troca de carpete do 10º andar do anexo 4, que dispõe de um espaço para exposições e restaurante.

