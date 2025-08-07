Câmara inicia sessão para analisar as propostas em pauta; acompanhe A Câmara dos Deputados iniciou a sessão de votações desta quinta-feira (7). A pauta traz a Medida Provisória 1296/25, que cria programa...

A Câmara dos Deputados iniciou a sessão de votações desta quinta-feira (7). A pauta traz a Medida Provisória 1296/25, que cria programa para agilizar benefícios previdenciários, e três propostas para criação de grupos parlamentares.

