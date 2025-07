Câmara instala nesta quarta-feira comissão especial para discutir projeto da nova Lei dos Portos

Momento MT |Do R7

Será instalada nesta quarta-feira (9), às 9 horas, no plenário 15, a comissão especial da Câmara dos Deputados destinada a discutir o projeto de lei do novo marco regulatório do setor portuário (PL 733/25).

