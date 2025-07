Câmara Itinerante aproxima Legislativo da comunidade do bairro Cidade Alta e região Câmara Itinerante aproxima Legislativo da comunidade do bairro Cidade Alta e região . Na manhã desta terça-feira (29), o bairro Parque... Momento MT|Do R7 30/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmara Itinerante aproxima Legislativo da comunidade do bairro Cidade Alta e região . Na manhã desta terça-feira (29), o bairro Parque Residencial Cidade Alta recebeu mais uma edição do projeto Câmara Itinerante, uma iniciativa da Câmara Municipal de Rondonópolis que leva os trabalhos do Legislativo para mais perto da população. A ação foi proposta pelo vereador Beto do Amendoim e contou com a participação de moradores, lideranças comunitárias e alunos da Escola Municipal Edivaldo Zuliani Belo. Durante a programação, os estudantes conheceram iniciativas da Escola do Legislativo, como o Programa Vereador Mirim e o Câmara Tour. A vereadora mirim Priscila Benítes participou da visita e incentivou os jovens a participarem das sessões e também a conhecer de perto os projetos. O vereador Beto do Amendoim destacou algumas das principais demandas apresentadas pelo bairro. “É uma região bastante populosa da cidade, um bairro com mais de 35 anos, a gente ouviu muitas demandas, desde a reativação do Centro de Múltiplo Uso, o desejo de ampliar a creche, reajustes no PSF do bairro, que passou por reforma há cerca de um ano, mas ainda apresenta limitações. Vamos cobrar a empresa responsável pela obra. Também recebemos pedidos simples, como aulas de zumba na comunidade”, afirmou o parlamentar. Ele explicou que as solicitações serão levadas ao conhecimento da gestão municipal. Ainda entre os assuntos solicitados estão ainda a iluminação pública e melhorias em infraestrutura. O presidente dos bairros Cidade Alta e Jardim Rondônia, Alex Aparecido Sales, parabenizou a iniciativa da Câmara. “A presença do Legislativo aqui no bairro é de suma importância. É uma forma de estreitar os laços entre a comunidade e os representantes eleitos. Só temos a agradecer”, afirmou o líder comunitário. Além do vereador proponente, também participaram da ação os vereadores Dr. Ary Campos e Welington Pereira. Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissões Permanentes da Câmara de Cuiabá emitiram 555 pareceres no 1º semestre de 2025

Seaf promove feira da agricultura familiar em três cidades mato-grossenses

FICCO/SE apreende cocaína e prende suspeito na BR-101