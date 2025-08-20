Câmara Itinerante aproxima Legislativo da comunidade no Conjunto São José 1 Câmara Itinerante aproxima Legislativo da comunidade no Conjunto São José 1. Na manhã desta terça-feira (19), os moradores do Conjunto... Momento MT|Do R7 20/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmara Itinerante aproxima Legislativo da comunidade no Conjunto São José 1. Na manhã desta terça-feira (19), os moradores do Conjunto São José 1 receberam a Câmara Itinerante, iniciativa que tem como objetivo aproximar o Legislativo da população, ouvindo de perto as demandas e necessidades da comunidade. A proposta no bairro partiu do vereador Dr. Manoel. O vereador Dr. Ary Campos e e vereadora mirim Lara Ventura marcaram presença no local. Entre os moradores que participaram, o senhor Pedro José Canevazzi destacou a importância da ação e apresentou solicitações relacionadas à melhoria dos serviços públicos. “Fiz uma reivindicação do posto de saúde que está deixando a desejar, faltando muitas coisas, até copo d’água. Pedi também pela feira, que poderia ser fechada para dar mais conforto no período de chuvas, e pela iluminação do corredor entre o colégio e a praça, que hoje não permite a passagem segura à noite. É muito importante a Câmara estar aqui ouvindo o cidadão”, afirmou o morador. Além das demandas apresentadas por Canevazzi, outros moradores solicitaram limpeza da praça, melhorias na coleta de lixo, instalação de bebedouro na praça, realização de exames e fornecimento de medicamentos, entre outras demandas. Todas as reivindicações serão encaminhadas pelos vereadores ao Poder Executivo, de forma coletiva, para que possam ser avaliadas e atendidas. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações! Leia Mais em Momento MT: PF deflagra operação para combater a importação ilegal de peças de fuzis, na Zona Oeste do Rio

PF deflagra Operação Venatio VII contra crimes de exploração sexual infantil

Operação Sentinelas da Amazônia completa dois meses com redução de queimadas e prisões por crimes ambientais