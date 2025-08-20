Câmara Itinerante aproxima Legislativo da comunidade no Conjunto São José 1
Câmara Itinerante aproxima Legislativo da comunidade no Conjunto São José 1. Na manhã desta terça-feira (19), os moradores do Conjunto...
Câmara Itinerante aproxima Legislativo da comunidade no Conjunto São José 1. Na manhã desta terça-feira (19), os moradores do Conjunto São José 1 receberam a Câmara Itinerante, iniciativa que tem como objetivo aproximar o Legislativo da população, ouvindo de perto as demandas e necessidades da comunidade. A proposta no bairro partiu do vereador Dr. Manoel. O vereador Dr. Ary Campos e e vereadora mirim Lara Ventura marcaram presença no local. Entre os moradores que participaram, o senhor Pedro José Canevazzi destacou a importância da ação e apresentou solicitações relacionadas à melhoria dos serviços públicos. “Fiz uma reivindicação do posto de saúde que está deixando a desejar, faltando muitas coisas, até copo d’água. Pedi também pela feira, que poderia ser fechada para dar mais conforto no período de chuvas, e pela iluminação do corredor entre o colégio e a praça, que hoje não permite a passagem segura à noite. É muito importante a Câmara estar aqui ouvindo o cidadão”, afirmou o morador. Além das demandas apresentadas por Canevazzi, outros moradores solicitaram limpeza da praça, melhorias na coleta de lixo, instalação de bebedouro na praça, realização de exames e fornecimento de medicamentos, entre outras demandas. Todas as reivindicações serão encaminhadas pelos vereadores ao Poder Executivo, de forma coletiva, para que possam ser avaliadas e atendidas. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações! Leia Mais em Momento MT:
