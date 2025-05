Câmara Itinerante atende moradores do Jardim Reis nesta terça-feira (13) Câmara Itinerante atende moradores do Jardim Reis nesta terça-feira (13). A Câmara Municipal de Rondonópolis realizou, nesta terça-... Momento MT|Do R7 13/05/2025 - 15h26 (Atualizado em 13/05/2025 - 15h26 ) twitter

Câmara Itinerante atende moradores do Jardim Reis nesta terça-feira (13). A Câmara Municipal de Rondonópolis realizou, nesta terça-feira (13), mais uma edição da Câmara Itinerante, desta vez no bairro Jardim Reis. A ação foi proposta pelo vereador Prof. Alikson Reis, com o objetivo de aproximar o Legislativo da comunidade local. Durante o atendimento, os moradores apresentaram diversas demandas, principalmente relacionadas à fila de espera por consultas, exames e cirurgias na rede pública de saúde. Outro destaque foi a solicitação de revitalização de uma área verde do bairro, na divisa com o Jardim Sumaré, que atualmente está sendo utilizada como ponto de descarte irregular de lixo e até de animais mortos. “Hoje o nosso gabinete itinerante está aqui no Jardim Reis, um momento de ouvir a população. A Câmara Municipal é isso: ir ao encontro das pessoas e acolher as demandas. Vamos reportar os problemas aos colegas vereadores e oficializar requerimentos para cobrar soluções,” afirmou o vereador Prof. Alikson Reis. O presidente do bairro, Wender Dias, destacou a importância da ação. “É uma ação muito importante para nós, líderes comunitários, porque aproxima os vereadores da realidade da comunidade. Através desse projeto, conseguimos apresentar diretamente nossas reivindicações. Isso estreita os laços com o Legislativo e nos faz sentir mais valorizados”, afirmou Dias. Também estiveram presentes durante a ação os vereadores Dr. Ary, Dr. José Felipe Horta, Mariuva da Saúde e Welignton Pereira. A Câmara Itinerante continuará visitando outros bairros de Rondonópolis, sempre com o compromisso de ouvir a população e levar suas demandas ao Legislativo. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações! Leia Mais em Momento MT: Comissão de Direitos Humanos aprova projeto de lei que cria Cadastro Unificado da população em situação de rua em Cuiabá

