Câmara Itinerante no bairro Granville reúne moradores e amplia diálogo com a população Câmara Itinerante no bairro Granville reúne moradores e amplia diálogo com a população. A Câmara Municipal promoveu nesta terça-feira... Momento MT|Do R7 02/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 02/07/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmara Itinerante no bairro Granville reúne moradores e amplia diálogo com a população. A Câmara Municipal promoveu nesta terça-feira (1º) mais uma edição da Câmara Itinerante, desta vez no bairro Granville, em frente à Praça Professor Tati. A ação foi proposta pela vereadora Kalynka Meirelles e contou com a presença de moradores, lideranças comunitárias e parlamentares. O objetivo da iniciativa é aproximar o Legislativo da população, ouvindo de perto as necessidades de cada bairro. No Granville, as principais reivindicações envolveram saúde, segurança, infraestrutura e lazer. “Entre as demandas tem posto de saúde que o bairro não tem, tem que melhorar a iluminação, a segurança pública, foi pedido um posto também de segurança pública para cá, uma região que tem muitos assaltos e muitas saídas também, encaminhamentos que a gente vai fazer para o Governo do Estado. Tem também o pedido de uma praça para trazer lazer para o Granville II,” informou a vereadora Kalynka Meirelles. A vice-presidente dos bairros Granville I, II e Sunflower, Selma Sperber reforçou o pedido e elogiou a ação da câmara. “Vejo com bons olhos esse tipo de ação. Inclusive, muitas pessoas que estavam trabalhando mandaram suas demandas pelo WhatsApp. Isso mostra o quanto a população quer participar,” expressou Selma. Moradora há 12 anos do bairro Sunflower, Jacira Weis também participou da ação e elencou necessidades importantes da região. “É a primeira vez que temos esse tipo de iniciativa por aqui, e é muito importante. Um dos problemas é a falta embalagem correta para o lixo reciclável. Também temos problemas com terrenos baldios: no período das chuvas, mato alto; na seca, focos de incêndio”, pontuou a moradora. Jacira ainda mencionou preocupações com a limpeza em áreas próximas ao linhão de energia elétrica. O vereador Dr. Ary Campos também participou da ação, reforçando o compromisso da Câmara com a escuta ativa da população. As demandas serão encaminhadas aos órgãos responsáveis. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações! Leia Mais em Momento MT: PF combate descaminho e contrabando em Mato Grosso

Solange Frazão releva segredo para estar jovem aos 62 anos: ‘Confiança que ilumina’

Dispensa de reavaliação de aposentados por incapacidade permanente agora é lei