Câmara Itinerante ouve moradores do Jardim Liberdade

A Câmara Municipal de Rondonópolis realizou mais uma edição da Câmara Itinerante, desta vez no bairro Jardim Liberdade, em frente à unidade de saúde. A ação foi proposta pelo vereador Welington Pereira e contou com a presença dos vereadores Dr. Ary Campos e Mariuva da Saúde. A iniciativa tem sido bem recebida pela comunidade. Para o morador Jorge Luiz, o projeto cumpre seu papel de aproximar o Legislativo da população. "Tem que ser isso mesmo, a Câmara procurar o povo, para que possa dizer o que necessita no bairro, essa é a ideia", destacou o morador.

